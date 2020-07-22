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'da Afrika domuz vebası nedeniyle 24 bin 822 domuz telef oldu

’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yılbaşından bu yana Afrika domuz vebası nedeniyle 24 bin 822 domuz telef oldu.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 08:57 Son Güncelleme: 22.7.2020 08:58 ABONE OL
Endonezya'da Afrika domuz vebası nedeniyle 24 bin 822 domuz telef oldu

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Nusa Tenggara Hayvancılık Ajansı Başkanı Artati Loasana, eyalete bağlı 11 bölgedeki domuz çiftliklerinde Afrika domuz vebası (ASF) salgını görüldüğünü belirtti.

Eyalet genelinde ocak-haziran döneminde ASF'ye yakalanan 24 bin 822 domuzun telef olduğunu aktaran Loasana, 6 bin 919 ile en çok domuz ölümünün de Belu bölgesinde yaşandığı bilgisini paylaştı.

Loasana, yetkililerin, bölgelerinde ilk olarak Timor Adası'nda başlayan salgının diğer bölgelere yayılmasını önlemek için tedbir almakta geç kaldığını vurguladı.

Bu arada bölge yetkilileri, insana bulaşma özelliği olmasa da salgının yayılımına karşı ASF'den ölen domuzların tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Geçen yıl Kuzey Sumatra ve Bali gibi çeşitli eyaletlerde de on binlerce domuz ASF'den telef olmuştu.

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Endonezya'da Afrika domuz vebası nedeniyle 24 bin 822 domuz telef oldu
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