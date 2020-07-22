Epstein davasının yargıcına saldırı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili skandallar bitmiyor. Bu kez de Epstein'in davasına bakan bir yargıç evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yargıç Esther Salas'ın 20 yaşındaki oğlu Daniel öldürülürken, eşi Mark ise ağır yaralı kurtuldu. Yargıcın ise saldırı anında evinin bodrumunda olduğu ve sağ kurtulduğu açıklandı. Kuryeci kılığında eve gelerek kurşun yağdıran saldırganın Den Hollander isimli bir avukat olduğu açıklandı. İntihar eden Hollander evinde ölü bulundu. Kendisini feminizm karşıtı tanımlayan saldırgan Hollander'in neden yargıç Salas'ı öldürmek istediği henüz bilinmiyor. Yargıç Salas'ın FETÖ'cü Hamit Çiçek'in de davasına baktığı ortaya çıktı.