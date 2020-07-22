FETÖ’cü Sungur’un oğlu silah kaçakçısı çıktı

ABD Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin yöneticisi Mustafa Kemal Sungur'un oğlu Davud Sungur'un (20), kaçak silah yapıp satmak suçundan tutuklandığını, 9 Kasım'da jüri karşısına çıkacağını açıkladı. Sungur'un, Virginia'nın Fairfax şehrindeki evinde internetten aldığı parçaları birleştirerek seri numarası olmayan silah üretip sattığı, mart ayında sivil polislere de silah satarken yakalandığı bildirildi. Sungur'un, evindeki 3D yazıcı sayesinde yarı otomatik silahları tam otomatik silahlara çevirdiği kaydedildi. Sungur 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.