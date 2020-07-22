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'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 172'ye yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 172'ye çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 21:39 ABONE OL
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 172'ye yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 998 artışla 209 bin 910'a ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

7 MİLYON KİŞİYE "ÜCRETSİZ MASKE"
Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 172'ye yükseldi
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