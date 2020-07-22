Güney Afrika’da, koronavirüs örnekleri taşıyan kamyon silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Ulusal Sağlık Laboratuvarı Hizmetleri Müdürü Tabita Makula, örneklerin buz tüplü 40 litrelik soğutucu kutularda saklandığını belirtti. Port Elizabeth polis sözcüsü Albay Priscila Naidu, "Yaklaşık 15: 30'da, bir kurye şirketinin sürücü ve yolcuyu, silah zoruyla indirdiği ve olayın 11 NU'daki klinik park alanında olduğu iddia ediliyor. Kimliği belirsiz şüpheliler aracın anahtarlarını talep etti ve uzaklaştı. Ateş edilmedi. Ancak, kamyon sürücüsü ve yolcusunun da kişisel eşyaları çalındı" ifadelerini kullandı. Kimliği belirsiz kişiler, henüz yakalanamazken polis şüphelileri arıyor.