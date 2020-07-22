Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi

Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi

Lüksemburg'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi. Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerden alınan atık su örneklerinin tümünde Kovid-19'a rastlandığı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 13:48 ABONE OL
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi

Lüksemburg'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi. Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerden alınan atık su örneklerinin tümünde Kovid-19'a rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durumun tüm ülke geneli için geçerli olduğunu düşünüyoruz. Lüksemburg'da artan vaka sayıları ülke genelindeki hemen hemen tüm atık sularda Kovid-19 bulunduğuna işaret ediyor." dedi.

Yaklaşık 627 bin nüfuslu Lüksemburg'da vaka sayısındaki artışın ardından, ülkede tekrar bazı kısıtlamalar getirilmişti.

Başbakan Xavier Bettel, özel toplantılara katılabilen kişi sayısının 20'den 10'a düşürüldüğünü duyurmuş, kontrollerin artırılacağını bildirmişti.

Karantinaya uymayan kişilere ise 25 ila 500 avro para cezası kesilebileceği aktarılmıştı.

Lüksemburg'da halihazırda Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 725'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana ise 111 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA