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Mehmetçikten Kosovalı çocuklara bayram jesti

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Mehmetçikten Kosovalı çocuklara bayram jesti
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 200 çocuğa bayramlık giysi hediye edecek. Prizren Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtıma, Belediye Başkanı Mütaher Haskuka ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar katıldı. Verdikleri destekten dolayı Türkiye'ye minnet duyduklarını söyleyen Haskuka, "Bu, Türk KFOR'uyla olan tek projemiz değil, bir sürü başka projemiz var. Yardımlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Mehmetçikten Kosovalı çocuklara bayram jesti
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