Son dakika: ABD'de şiddetli deprem! Alaska'da 7.8 şiddetinde deprem meydana geldi

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda yerel saatle akşam 22.12'de şok şiddetli bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor.

Sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Milliyet'İn haberine göre; Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Alaska Yarımadası açıklarından geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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