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Son dakika: ’den ’nin konsolosluk kararına karşı hamle

Son dakika gelişmesi... ve arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD'nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararı almasının ardından Çin'den karşı hamle geldi. Çin'in Vuhan'da bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı alacağı iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 13:35 Son Güncelleme: 22.7.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika: Çin’den ABD’nin konsolosluk kararına karşı hamle

ABD'nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Söz konusu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın 'aniden' alındığı ve haksız olduğu belirtilerek, "Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor" denildi.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE

ABD'nin kararının ardından Çin'in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.

ABD'NİN KARARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

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Son dakika: Çin’den ABD’nin konsolosluk kararına karşı hamle
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