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haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

haberine göre; Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, 'nin kararı sonrası ilk kez konuştu. Yunan Komutan Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi. Floros, Türkiye ile savaşmak istemediklerini belirtti. Yunan Genelkurmay Başkanı dün gece, Türkiye'nin NAVTEX kararı nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden acil dönüş yapmıştı. Ülke basınında ordunun izinlerinin iptal edildiğine dair de geniş yer buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 13:39 Son Güncelleme: 22.7.2020 13:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.
Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki programını yarıda keserek Atina'ya dönen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

SAVAŞ AÇIKLAMASI

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, "Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz" diye konuştu. Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, "Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

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Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

NE OLMUŞTU?

'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz ve Meis Adası arasında araştırma faaliyetlerine başladı. Türkiye bu faaliyetler nedeniyle bölgede ilan etti. Türkiye'nin hamlesi sonrası Yunanistan Genelkurmay Başkanı acilen ülkesine döndü.

Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

Haber Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası haberi manşetlere taşırken, tansiyon yükseldi. Yunanistan ordusunun tüm izinleri iptal ettiğine dair de medyada geniş yer tuttu.

Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için cihazı bulunmalıdır.

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Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...
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