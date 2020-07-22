Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

SAVAŞ AÇIKLAMASI

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, "Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz" diye konuştu. Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, "Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

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