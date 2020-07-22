Son dakika haberi: Dün gece apar topar dönmüştü! Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan savaş açıklaması...

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.
Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki programını yarıda keserek Atina'ya dönen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.
SAVAŞ AÇIKLAMASI
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, "Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz" diye konuştu. Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, "Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.
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Haber Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası haberi manşetlere taşırken, tansiyon yükseldi. Yunanistan ordusunun tüm izinleri iptal ettiğine dair haberler de medyada geniş yer tuttu.
NAVTEX NEDİR?
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
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