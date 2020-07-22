SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

HEMEN ABD'Yİ ARADILAR

Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası çaresiz kalan Yunanistan, ABD'yi aradı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.

İkili arasındaki görüşmeye dair detyları ABD Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama ile paylaştı. Açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki "güçlü savunma iş birliğinin" ele alındığı belirtildi. Geçen ekim ayında ABD-Yunanistan Ortak Savunma İş Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin iki ülke arasındaki ortaklık için yeni fırsatlar doğurduğu vurgulandı.

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