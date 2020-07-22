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SON DAKİKA HABERİ: 'nin kararı sonrası tutuştu! Hemen 'yi aradılar...

SON DAKİKA! 'nin Meis Adası'nın güneyindeki alanda ilan etmesi sonrası Genelkurmay Bakanı Konstantinos Floros acil olarak ülkesine döndü. Hareketlilik bununla da kalmadı. Türkiye'nin hamlesinin ardından Yunanistan, çareyi 'yi aramakta buldu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:13 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

SON DAKİKA HABERİ: 'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerinde bulunuyor. Faaliyetler kapsamında bölgede Türkiye ilan etti. Karar sonrası 'da hareketli saatler yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin hamlesi sonrası acilen ülkesine döndü. Türkiye'nin NAVTEX kararı ve sonrasında yaşananlar Yunanistan medyasında geniş yer buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

HEMEN ABD'Yİ ARADILAR

'nin kararı sonrası çaresiz kalan , 'yi aradı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.

İkili arasındaki görüşmeye dair detyları ABD Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama ile paylaştı. Açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki "güçlü savunma iş birliğinin" ele alındığı belirtildi. Geçen ekim ayında ABD-Yunanistan Ortak Savunma İş Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin iki ülke arasındaki ortaklık için yeni fırsatlar doğurduğu vurgulandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

"İTİDALİN SÜRMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

"İki bakanın, Avrupa'nın güneydoğusu, Rusya ve Çin'e ilişkin güvenlik endişelerini konuştuğuna işaret edilen açıklamada, "Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika konusunda Esper ve Panagiotopoulos, tüm tarafların uluslararası normlara uyması ve itidali sürdürmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

'nin kararı sonrası Genelkurmay Başkanı Floros'un acilen ülkesine dönmesi Twitter'da da gündem oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...

NAXTEX NEDİR?

, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası Yunanistan tutuştu! Hemen ABD'yi aradılar...
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