Türkiye Rodos ve Meis arasında NAVTEX ilan etti! NAVTEX ne anlama geliyor? Türk donanması ve F-16'lar bölgede, Yunanistan panikte...

Ege DEnizi ve Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Türkiye'nin Rodos ve Meis Adaları arasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan panikledi. Türk donanması ve jetler bölgede Yunanistan alarma geçti. Bölgede bundan sonra nasıl adımlar atılacak? NAVTEX ilanı ne anlama geliyor?

Emekli Tuğgeneral Doç.Dr .Fahri Erener ve Emekli Hava Korgeneral Dr.Erdoğan Karakuş, Ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Doç.Dr .Fahri Erener, Navtex'in denizciler arasında o bölgeler arasında faaliyet gösterileceğini bildiren o bölgeye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını bildiren bir nota olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN'IN ORDU HAZIR İDDİASI

Yunanistan'dan yapılan açıklamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erener, Yunanistan'ın böyle bir eylemi tek başına yapamayacağını belirtti. Erener; Ermenistan'ın saldırılarının arkasında Rusya'nın olduğu gibi Yunanistan'ın da bunu tek başına yapamayacağını dile getirdi. Erener; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi askeri politik ve ekonomik gücü dikkate alındığında Türkiye ile herhangi bir sahada baş edebilecek konumda değildir" dedi.

YUNANİSTAN KENDİ İDDALARINI ÇÜRÜTÜYOR

Yunanistan'ın bizim elimizden başka ülkelerin marifeti ile aldığı adaların uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde kıta sahanlığı ilan etmesi Türkiye'yi tamamen hapsetmeye yönelik olduğunu belirten Erener; Yunanistan'ın kendi tezlerini İtalya ile yaptığı anlaşma ile çürüttüğünü dile getirdi.

YUNANİSTAN NE YAPMAK İSTİYOR?

Dr.Erdoğan Karakuş, Türkiye ile hiç bir zaman baş edemeyeceğini bilen Yunanistan'ın başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerden destek beklediğini dile getirdi. kıta sahanlığı konusundaki iddialarına yönelik Dr.Erdoğan Karakuş, İtalya'ya karşı adaların kıta sahanlığı olmadığını kabul eden Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kıta sahanlığı iddialarının yersiz olduğunu belirtti.

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