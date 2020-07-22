Türkiye’nin NAVTEX ilanı Yunan’ı korkuttu

Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak Atina'ya döndü. Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ve Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile görüştü. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini yazdı. Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye, SİSMİK Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj yapacağını duyurmuştu.