Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

’de ’ne yıldırım düştü

'nin sembolik heykellerinden 'ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:27 ABONE OL
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

ABD'nin New York kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar, anbean kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan anıtlarından biridir. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA