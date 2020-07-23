ABD'de şiddet olayları durmuyor! Trump'tan son dakika hamle! Daha fazla federal güç...

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi bünyesinde görev yapan Marshals Servisinin de şehirlerde olacağını belirten Trump, Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de 200'den fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını ve benzer miktarda kolluk kuvvetinin Chicago'ya da gönderileceğini söyledi. Trump ayrıca, 35 federal kolluk kuvvetinin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrine konuşlandırıldığını aktardı. Trump, federal yetkililer tarafından şiddete karşı daha fazla çaba göstererek büyük şehirleri kapsayacak şekilde operasyon programının genişletileceğini dile getirerek, "Bugün şiddet içeren suçlardan dolayı Amerikan toplumunun federal kolluk kuvvetlerine ihtiyacı olduğunu duyuruyorum. Bazı büyük şehirlerde artan suç ve ölüm oranlarına bakılırsa buralara dahil olmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu kan dökülmesi sona ermeli" dedi.

Trump, liberal Demokratlar tarafından yönetilen ve "kontrolden çıkmış" şehirler olarak nitelendirdiği Chicago, New York, Baltimore, Philadelphia ve Detroit için, "Bu gibi büyük şehirlerin yok olmasına, ülkemizde bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz. Olanlara bakın hepsi liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor" diye konuştu.