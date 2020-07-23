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'da 10 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (), 'da yaklaşık 10 bin sağlık çalışanında yeni tip (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 18:02 ABONE OL
Afrika'da 10 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti.

Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

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Afrika'da 10 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
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