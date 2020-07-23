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AK Parti'den Macron'un küstah açıklamalarına tepki! "Macron yanlış yerde duruyor"

AK Parti Sözcüsü , Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik skandal açıklamalarda bulunan Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabIndan yaptığı açıklamasında; "Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı ’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 16:16 Son Güncelleme: 23.7.2020 16:19 ABONE OL
AK Parti'den Macron'un küstah açıklamalarına tepki! Macron yanlış yerde duruyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş.

Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.

Macron, Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron'a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir.

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AK Parti'den Macron'un küstah açıklamalarına tepki! "Macron yanlış yerde duruyor"
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