BioNTech uçuşa geçti

Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Prof. Dr. Uğur Şahin'in elinde tuttuğu BioNTech hisselerinin değeri 3 milyar euroyu geçti. Türk Profesör Şahin'in 2008'de kurduğu BioNTech şirketinin değeri ise 20 milyar dolarını geçti. BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya birçok ülkenin ilgi göstermesi ve şimdiden milyonlarca doz aşı sipariş etmesi, şirketin borsadaki hisselerinin büyük değer kazanmasına yol açtı.Araştırmalar için paraya ihtiyacı olan şirket, borsada değer kazanılması üzerine, yaklaşık 600 milyon dolarlık hisse satmaya karar verdi. BioNTech'in yüzde 18'lik hissesine sahip olan Şahin'in hisselerinin değeri 3 milyar euroyu buldu. Dünyanın en büyük farmakoloji şirketlerinden olan Pfizer, nisan ayında 2,38 milyon adet BioNTech hissesi satın almıştı. Bu hisselere 113 milyon doları ödeyen Pfizer'in ortaklığı şimdi 240 milyon dolar değerinde.BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındı. 60 gönüllünün katıldığı denemede, aşı adayının virüsü etkisiz kılan enzim ile antikorları üretmede ve hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratmada başarılı olduğu gözlendi. ABD, 100 milyon doz için 1.95 milyar dolar ödemeyi kabul etti.