BM: Suriye Anayasa Komitesi 3'üncü tur görüşmeleri 24 Ağustos'ta başlayacak

BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriye'de rejime ve tüm taraflara tutukluların tek taraflı serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Suriye'deki ekonomik çöküşe, yüksek enflasyon, artan işsizlik ile gıda ve ilaca erişimin giderek zorlaştığına dikkati çeken Pedersen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının da arttığı uyarısında bulundu.

Rejim kontrolündeki bölgelerde vaka sayısının 561'e çıktığını ve virüsün Şam dışına yayıldığını ifade eden Pedersen, Suriye'nin kuzey batısında 1, kuzey doğusunda 6 vakanın görüldüğünü ve test kapasitenin oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

Suriye'nin güneyinde ve doğusunda ise DEAŞ'ın faaliyetlerinin endişe verici olduğunu ifade eden Pedersen, Haseke'de tutuklu terör örgütü DEAŞ mensuplarının da isyan çıkardığını belirtti.

Pedersen, siyasi sürece ilişkin ise salgın nedeniyle seyahat sorunu olmazsa rejim ve muhalifleri 24 Ağustos'ta Cenevre'de Anayasa Komitesinin 3'üncü tur görüşmeleri için bir araya getireceğini kaydetti.