Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 245 bini geçti. Ölümler 622 bini aştı. 9 milyon 211 bin kişi de iyileşti.Ölenlerin sayısı son 24 saatte 736 artarak 145 bin 689'a yükseldi. California 409 bini geçen vaka sayısıyla New York'u geride bırakıp ülkede en fazla vaka görülen eyaleti oldu.Sağlık Kurulu "Kovid-19 on yıllarca aramızda kalabilir" açıklaması yaptı.Pandeminin başından beri en kötü gün yaşandı. Victoria eyaletinde 484 yeni vaka var.Son 5 günde çoğu Kovid-19'dan öldüğü sanılan 420 kişinin cesetleri toplandı.Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı.Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü Kovid testi de pozitif çıktı.Ülkede Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak.