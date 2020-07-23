Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 245 bini geçti. Ölümler 622 bini aştı. 9 milyon 211 bin kişi de iyileşti.
ABD:
Ölenlerin sayısı son 24 saatte 736 artarak 145 bin 689'a yükseldi. California 409 bini geçen vaka sayısıyla New York'u geride bırakıp ülkede en fazla vaka görülen eyaleti oldu.
İngiltere:
Sağlık Kurulu "Kovid-19 on yıllarca aramızda kalabilir" açıklaması yaptı.
Avustralya:
Pandeminin başından beri en kötü gün yaşandı. Victoria eyaletinde 484 yeni vaka var.
Bolivya:
Son 5 günde çoğu Kovid-19'dan öldüğü sanılan 420 kişinin cesetleri toplandı.
Zimbabve:
Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı.
Brezilya:
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü Kovid testi de pozitif çıktı.
Irak:
Ülkede Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak.