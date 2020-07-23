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Dünyadan Kovid gelişmeleri

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Dünyadan Kovid gelişmeleri
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 245 bini geçti. Ölümler 622 bini aştı. 9 milyon 211 bin kişi de iyileşti.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte 736 artarak 145 bin 689'a yükseldi. California 409 bini geçen vaka sayısıyla New York'u geride bırakıp ülkede en fazla vaka görülen eyaleti oldu.
İngiltere: Sağlık Kurulu "Kovid-19 on yıllarca aramızda kalabilir" açıklaması yaptı.
Avustralya: Pandeminin başından beri en kötü gün yaşandı. Victoria eyaletinde 484 yeni vaka var.
Bolivya: Son 5 günde çoğu Kovid-19'dan öldüğü sanılan 420 kişinin cesetleri toplandı.
Zimbabve: Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı.
Brezilya: Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü Kovid testi de pozitif çıktı.
Irak: Ülkede Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri
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