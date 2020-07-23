Ermenistan ordusunun saldırdığı Azerbaycan'ın Tovuz kentinde yıkım böyle görüntülendi...

Biz iki kız kardeşiz, annemiz vefat etti. Bizim sığınacağımız tek yer burasıydı. Ancak biz bunlara rağmen devlet başkanımıza, halkımıza, ordumuza güveniyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla her şey daha iyi olur. Ermeniler bize ne kadar ateş açsa da biz halkımıza, ordumuza güveniyoruz ve onlardan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.