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, 'yı uzaya niteliği taşıyan bir nesne göndermekle suçluyor

, 'nın uydu testlerinde uzaya özelliklerine sahip bir nesne gönderdiği suçlamasında bulunarak, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 19:45 Son Güncelleme: 23.7.2020 19:55 ABONE OL
İngiltere, Rusya'yı uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne göndermekle suçluyor

İngiliz Sky News'in haberinde, İngiltere ve Amerika'nın, Rusya'nın uydu denemelerinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Uzay Ajansı Müdürü Harvey Smith, Rusya'nın uydu testlerinde silah özelliklerine sahip bir nesneyi uzaya fırlattığını öne sürerek, Rusya'ya "sorumsuz" davranışları derhal terketmesi uyarısında bulundu.

Bu tür eylemlerin, uzayın barışçıl kullanımına zarar vereceğini belirten Smith, silah niteliği taşıyan uydu çalışmalarının uzay sistemleri için tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, Rusya'yı uzay çalışmalarında İngiltere ve ortaklarıyla yapıcı işbirliğine davet etti.

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İngiltere, Rusya'yı uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne göndermekle suçluyor
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