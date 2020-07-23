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İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle ’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:49 ABONE OL
İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 30 Mayıs'ta şehit ettiği Filistinli otizm hastası İyad Hallak'ın da unutulmadığı gösteride, "1933 hatası demokrasi bulunamadı" yazılı pankart dikkati çekti.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.

Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de, Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Siyah Bayraklıları Hareketi'nin salı günü Batı Kudüs'te düzenlediği gösteriye polis müdahale etmiş, 34 gösterici gözaltına alınmıştı.

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İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti
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