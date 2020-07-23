Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kanıtlandı! Bu maddeyi hiçbir şey kesemiyor...

Kanıtlandı! Bu maddeyi hiçbir şey kesemiyor...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Kanıtlandı! Bu maddeyi hiçbir şey kesemiyor...
İngiltere'deki Durham Üniversitesi ve Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın ilk kesilemez maddesini üretmeyi başardı. Proteus adı verilen malzeme, açılı taşlama aleti, matkap ve benzeri aletlerden gelen hasarı önlemek ve kesici aletlerden gelen darbeleri tersine çevirmek için hücresel yapıdaki alüminyumda bulunan seramik parçacıklarını kullanıyor. Proteus'u tasarlarken sert ve kırılmaya dirençli olan aragonit kabuklarından ilham alan araştırmacılar yaptıkları testlerde maddenin kesilmediğini kanıtladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanıtlandı! Bu maddeyi hiçbir şey kesemiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA