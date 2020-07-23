Kanıtlandı! Bu maddeyi hiçbir şey kesemiyor...

İngiltere'deki Durham Üniversitesi ve Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın ilk kesilemez maddesini üretmeyi başardı. Proteus adı verilen malzeme, açılı taşlama aleti, matkap ve benzeri aletlerden gelen hasarı önlemek ve kesici aletlerden gelen darbeleri tersine çevirmek için hücresel yapıdaki alüminyumda bulunan seramik parçacıklarını kullanıyor. Proteus'u tasarlarken sert ve kırılmaya dirençli olan aragonit kabuklarından ilham alan araştırmacılar yaptıkları testlerde maddenin kesilmediğini kanıtladı.