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Putin ve Trump telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı ile ABD Başkanı 'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve 'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 20:52 ABONE OL

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler." ifadesine yer verildi.

Putin ve Trump'ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

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Putin ve Trump telefonda görüştü
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