Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

ERMENİSTAN, CEPHE HATTI YERİNE NEDEN SINIRDAKİ BÖLGELERİ HEDEF ALDI?

12 Temmuz geriliminin Ermenistan'ın provokasyonu neticesinde tetiklendiği dikkate alındığında Erivan'ın kontrollü gerilim peşinde olduğu sonucuna varılabilir. Tovuz bölgesindeki Azerbaycan-Ermenistan sınırı, daha Sovyetler Birliği döneminde belirlenmiş iki ülke sınırı. Azerbaycan'ın burada Ermenistan içlerine ilerlemesi durumunda Ermenistan tarafından işgalci ülke ilan edilmesinin yolu açılıyor. Böylece Ermenistan, Rusya ile aralarında bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü anlaşmasının tüzüğü gereği Moskova'yı yardıma çağırabilir.