Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

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Son dakika: ordusu, mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

'ın sınırında yer alan Tovuz bölgesine yönelik saldırılarının ardından bölgede çatışmalar yaşanmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarının ardından Ermenistan ordusuna ait mevzilerin vurulma anına yönelik görüntüleri paylaştı. İşte Azerbaycan'dan gelen son dakika görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:26 Son Güncelleme: 23.7.2020 13:10 ABONE OL
Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

YERLE BİR EDİLDİ!

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu. O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan mevzilerini vurma anı kamerada | Video

Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

ERMENİSTAN DÜN GECE YİNE SALDIRDI!

'ın tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece tarafından atılan havan topu mermisi bulundu. şans eseri patlamadığı ortaya çıkan 122 milimetre çapındaki mermi, 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.

Azerbaycan'a 12 Temmuz'da Ermenistan tarafından yapılan top atışlı saldırıyla başlayan gerginlik sürerken, dün gece, 2 ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan Tovuz'a bağlı Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Ordusu tarafından bir hafta önce atıldığı belirlenen mermi hemen güvenlik çemberine alındı. Şans eseri köydeki boş bir araziye düşerek, patlamadığı saptanan 122 milimetre çapındaki mermi, hemen güvenlik çemberine alındı. Bölge halkı tahliye edildi.

Top mermisi, Ordusu'na bağlı 4 uzman tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA NASIL BAŞLADI?

Bakü'nün açıklamasına göre ilk top ateşi, 12 Temmuz sabaha karşı açıldı. Sınırın öbür tarafındaki Ermeni birliği Tovuz bölgesinde konuşlanan Azeri mevzilerini hedef aldı. Bu ilk saldırı üzerine komandoları Ermeni topçu bataryasını susturmak için karşı saldırı düzenledi. İhtilaflı Karabağ bölgesinden uzakta bulunan Tovuz bölgesine ilk saldıran tarafın Azerbaycan tarafı olamayacağı, Rus askeri uzmanları tarafından da kabul ediliyor.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

ÇATIŞMALARA SAHNE OLAN AZERBAYCAN'IN TOVUZ BÖLGESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

'ın Tovuz ili, iki ülke arasındaki Karabağ cephe hattının yaklaşık 200 km kuzeyinde yer alıyor. Bölgenin stratejik önemi Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlantı noktası olması. Bu bölgeden Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ve karayolunun yanı sıra Türkiye'ye doğalgaz sağlayan TANAP boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı geçiyor. Bölgeye rahatlıkla Azerbaycan'ın can damarı denebilir.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

ERMENİSTAN, CEPHE HATTI YERİNE NEDEN SINIRDAKİ BÖLGELERİ HEDEF ALDI?

12 Temmuz geriliminin 'ın provokasyonu neticesinde tetiklendiği dikkate alındığında Erivan'ın kontrollü gerilim peşinde olduğu sonucuna varılabilir. Tovuz bölgesindeki -Ermenistan sınırı, daha Sovyetler Birliği döneminde belirlenmiş iki ülke sınırı. Azerbaycan'ın burada Ermenistan içlerine ilerlemesi durumunda Ermenistan tarafından işgalci ülke ilan edilmesinin yolu açılıyor. Böylece Ermenistan, Rusya ile aralarında bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü anlaşmasının tüzüğü gereği Moskova'yı yardıma çağırabilir.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı
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