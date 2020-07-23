Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini böyle vurdu! Azerbaycan görüntüleri paylaştı

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.
YERLE BİR EDİLDİ!
Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu. O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.
Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan mevzilerini vurma anı kamerada | Video
ERMENİSTAN DÜN GECE YİNE SALDIRDI!
Azerbaycan'ın tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece ermenistan tarafından atılan havan topu mermisi bulundu. şans eseri patlamadığı ortaya çıkan 122 milimetre çapındaki mermi, 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.
Azerbaycan'a 12 Temmuz'da Ermenistan tarafından yapılan top atışlı saldırıyla başlayan gerginlik sürerken, dün gece, 2 ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan Tovuz'a bağlı Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.
Ermenistan Ordusu tarafından bir hafta önce atıldığı belirlenen mermi hemen güvenlik çemberine alındı. Şans eseri köydeki boş bir araziye düşerek, patlamadığı saptanan 122 milimetre çapındaki mermi, hemen güvenlik çemberine alındı. Bölge halkı tahliye edildi.
Top mermisi, Azerbaycan Ordusu'na bağlı 4 uzman tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA NASIL BAŞLADI?
Bakü'nün açıklamasına göre ilk top ateşi, 12 Temmuz sabaha karşı açıldı. Sınırın öbür tarafındaki Ermeni birliği Tovuz bölgesinde konuşlanan Azeri mevzilerini hedef aldı. Bu ilk saldırı üzerine Azerbaycan komandoları Ermeni topçu bataryasını susturmak için karşı saldırı düzenledi. İhtilaflı Karabağ bölgesinden uzakta bulunan Tovuz bölgesine ilk saldıran tarafın Azerbaycan tarafı olamayacağı, Rus askeri uzmanları tarafından da kabul ediliyor.
ÇATIŞMALARA SAHNE OLAN AZERBAYCAN'IN TOVUZ BÖLGESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Azerbaycan'ın Tovuz ili, iki ülke arasındaki Karabağ cephe hattının yaklaşık 200 km kuzeyinde yer alıyor. Bölgenin stratejik önemi Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlantı noktası olması. Bu bölgeden Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ve karayolunun yanı sıra Türkiye'ye doğalgaz sağlayan TANAP boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı geçiyor. Bölgeye rahatlıkla Azerbaycan'ın can damarı denebilir.
ERMENİSTAN, CEPHE HATTI YERİNE NEDEN SINIRDAKİ BÖLGELERİ HEDEF ALDI?
12 Temmuz geriliminin Ermenistan'ın provokasyonu neticesinde tetiklendiği dikkate alındığında Erivan'ın kontrollü gerilim peşinde olduğu sonucuna varılabilir. Tovuz bölgesindeki Azerbaycan-Ermenistan sınırı, daha Sovyetler Birliği döneminde belirlenmiş iki ülke sınırı. Azerbaycan'ın burada Ermenistan içlerine ilerlemesi durumunda Ermenistan tarafından işgalci ülke ilan edilmesinin yolu açılıyor. Böylece Ermenistan, Rusya ile aralarında bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü anlaşmasının tüzüğü gereği Moskova'yı yardıma çağırabilir.