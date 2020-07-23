Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! 2021'e kadar unutun

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken DSÖ'den gelen Covid-19 aşısı açıklaması korku yarattı. Dünya koronavirüs için mücadele ederken salgın konusundaki en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütünün açıklamaları da herkes tarafından büyük merakla bekleniyor.

ABD,BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA KORKUTAN ARTIŞ

ABD,Brezilya ve Hindistan'da coronavirüs vakaları korkutan bir hızla artıyor. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına ilişkin olarak "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısını yapmıştı.