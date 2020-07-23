Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! 2021'e kadar unutun

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken DSÖ'den gelen Covid-19 aşısı açıklaması korku yarattı. Dünya koronavirüs için mücadele ederken salgın konusundaki en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütünün açıklamaları da herkes tarafından büyük merakla bekleniyor.
ABD,BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA KORKUTAN ARTIŞ
ABD,Brezilya ve Hindistan'da coronavirüs vakaları korkutan bir hızla artıyor. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına ilişkin olarak "Dobra olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısını yapmıştı.
DSÖ, koronavirüs salgınında herkesin merakla takip ettiği aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklama bu kez DSÖ'nün Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan'dan geldi.
Mike Ryan açıklamasında "Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerekiyor" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, "Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için" ifadesini kullandı.
Ryan, aşının dağıtımı konusunda çalışıldığını söylerken ilk hedefin mutlaka Covid-19'un yayılımını durdurmak olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Dünyada çok sayıda aşı çalışması yapılmaya devam ediyor ve bu çalışmaların çoğunda üçüncü aşamaya çoktan geçildi.
Bu aşamada aşının insanlarda güvenli bir şekilde bağışıklık yaratıp yaratmadığı test ediliyor ve bu deneylerden de olumlu sonuçlar alınmış durumda. Bu gelişmeyi "İyi bir ilerleme" olarak değerlendiren Mike Ryan, ancak bu ilerlemelere rağmen dünyanın etkili bir Covid-19 aşısını kullanmak için gelecek yılın ilk aylarını beklemek zorunda olduğunu hatırlattı.
AŞI ÇALIŞMALARI
ABD hükümeti, Pfizer ve Alman BioNTech şirketi ile 100 milyon doz Corona virüsü aşısı almak için sözleşme imzalamıştı.
Bir diğer şirket AstraZeneca da Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü aşı çalışmalarında son yaklaşıldığını açıklamıştı.
AstraZeneca şirket CEO'su geliştirdikleri koronavirüs aşısının 1 yıl koruma sağlayacağını ve ekim ayında kullanıma hazır olacağını da iddia etmişti.
Oxford Üniversitesi'nde geliştirme çalışmaları yapılan aşı üçüncü aşamasında ve 10 bin gönüllü üzerinde denemeye tabi tutuluyor.
DSÖ, geçtiğimiz günlerde de koronavirüse yakalanan ve iyileşen hastalarla ilgili kaygı verici bir açıklama yapmıştı. DSÖ, Covid-19'u yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini belirtmişti.
İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?
Koronavirüs salgınıyla ilgili en önemli sorulardan bir tanesi hastalığa yakalanıp iyileşen insanların tekrar enfekte olup olmayacağı.
Genel kanı hastaların virüsü yendikten sonra yeniden hastalanmayacağı ve bağışıklık kazanmış olacakları yönündeydi.
Ancak DSÖ'nün bu açıklamasıyla Covid-19 tehlikesinin hastalık atlatıldıktan son bile geçerli olabileceği ortaya çıkmış oldu.
Kaynak:Hürriyet...