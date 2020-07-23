Türkiye iki adım önde

Türkiye'nin Navtex ilanından sonra Yunan ordusu alarma geçti. Mavi Vatan doktrininin mucidi emekli tümamiral Cem Gürdeniz, gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Gürdeniz "Yunanistan hayal dünyasında yaşıyor. Yunanistan'ın yapması gereken tek şey Türkiye'nin haklı olduğunu kabul etmek ve diplomatik yollarla Türkiye ile uzlaşmaya çalışmak. Aksi yönde atacak her adım bölgede barış ve istikrarı bozacaktır" dedi.Gürdeniz sözlerine şöyle devam etti: Türkiye bölgede uluslararası hukuka göre Yunanistan'dan iki adım önde. İlk olarak geminin araştırma yapacağı deniz alanı, 29 Kasım 2019'da Libya Mutabakat Muhtırası ile Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının içindedir. İkinci olarak 2012'de Türk hükümeti tarafından bu bölge için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen ruhsat sahaları içinde yer alıyor. Bu Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun ikinci hamlesidir. Meis ve Rodos arasında kalan bölge, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi tarafından önceki gün açıklanan Navtex mesajı içinde yer alıyor. Bu bölgede Türkiye 2018'de sismik çalışma gerçekleştirmişti. Ancak Libya ile yapılan tarihi deniz yetki anlaşmasından sonra bu bölgede ilk kez araştırma yapılacak. Yunanistan Navtex mesajına tepki göstererek yeni bir Navtex'le cevap vermesi onun bir hayal dünyasında yaşamasının dışa vurumumdur."