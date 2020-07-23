Son dakika: Yunanistan'a uluslararası hukuk dersi verdi! Navtex ilanından sonra Yunanistan tutuştu! Yunan basınından ilginç senaryolar...

İLGİNÇ 'KAZA' SENARYOSU

Yunan basını, Atina'da Oruç Reis'i durduracak 'kaza' gibi senaryoların değerlendirildiğini yazdı.

Yunanistan'da Oruç Reis gemisinin faaliyetlerinin yankısı sürüyor. Türk sismik araştırma gemisinin, Doğu Akdeniz'e ne zaman açılacağı, refakatinde savaş gemilerinin olup olmayacağı, hangi bölgelerde ve ne tür çalışmalar gerçekleştirileceği, Atina'da heyecan ve endişe ile bekleniyor. Ta Nea gazetesine göre Yunan kurmaylar, diğer senaryoların yanı sıra, Oruç Reis'in araştırmalarını durdurmasına yol açabilecek bir 'kaza' senaryosunu da inceledi. Ta Nea, "Sismik araştırmalar için kullanılan cihazlar ile araç-gereçler çok pahalı. Fırtına ya da askeri olması şart değil, bir gemi veya tekne ile çarpışması Oruç Reis'e büyük zarar verir. Bu olasılık da Atina'da derinlemesine incelendi" diye yazdı.

YUNAN DONANMASININ YÜZDE 85'İ EGE'DE

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'nin Navtex yayınlaması üzerine 'ileri hazırlık' durumuna geçirilen Yunan ordusunda, gerek 'Oruç Reis', gerekse 20 civarında Türk savaş gemisinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hareketleri izleniyor. Yunan basını Yunan donanmasının yüzde 85'inin Ege'de seyrettiğini öne sürdü.