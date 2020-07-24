30 yıllık cinayeti izmarit aydınlattı

ABD'de, ulusal veri tabanı 35 yıllık sigara izmariti üzerindeki DNA'yı şüpheliyle eşleştirdi. Sigara izmariti üzerindeki DNA sayesinde, 30 yılı aşkın süredir çözülemeyen davada bir adam cinayetle suçlandı. Geçtiğimiz pazartesi günü savcılar, Paul Aikman'ın 1985'te öldürülmesiyle ilgili olarak Oklahoma'daki mahkûm Earl Wilson'a birinci dereceden cinayet suçlamasında bulundu. Oklahoma Başsavcısı Mike Hunter, dedektiflerin 55 yaşındaki adamın DNA'sıyla suç mahallinde bulunan sigara izmaritleri üzerindeki izleri eşleştirdiğini söyledi. Zanlı, Oklahoma'da, farklı suçlar nedeniyle tutuklu bulunuyor. Independent Türkçe