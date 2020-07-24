Ay’a ilk kez kim ayak basacaktı?

Astronot Neil Armstrong 20 Temmuz 1969'da Ay'a ilk kez ayak bastığında, gezegendeki neredeyse en ünlü kişiydi. Armstrong'tan 19 dakika sonra da diğer astronot Buzz Aldrin, Ay'a ayak basmıştı. Ancak "Shoot For The Moon" kitabının yazarı Jim Donovan, görevin merkezinde kalp kırıklığı ve kıskançlık yattığını öne sürdü. Çünkü Aldrin, Ay'a ayak basan ilk insan olmayı umutsuzca arzuluyordu. Donovan, "Daha sonra Aldrin'e ilk adımın Neil'in atması gerektiği çünkü onun daha kıdemli olduğu söylendi. Aldrin bunun ardından, yalnızca belirsizlik yüzünden tedirgin olduğunu iddia edecekti" ifadelerini kullandı.