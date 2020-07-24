Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang Juan gözaltına alındı

Amerikan medyasının Adalet Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulandıktan sonra, eğitim vizesi almak için yalan söylediği anlaşılan ve haziranın son haftasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tang Juan'ın yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

İsmini paylaşmayan bakanlık yetkilisinin, Çin'in San Francisco Başkonsolosuğuna sığındığı bilinen Tang'ın, konsolosluk binasından mı yoksa başka bir mekanda mı gözaltına alındığı konusuna açıklık getirmediği belirtildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, biyoloji eğitimi için Amerikan vizesine başvurduğu esnada, daha önce hiç askeri eğitim almadığı konusunda yalan beyanat veren Juan Tang'ın hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirmişti.

Açıklamada, Tang hakkında 26 Haziran'da tutuklama emri çıkarıldığı, ancak Tang'ın Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğundan sığınma talep ettiği ve halen orada olduğunun altı çizilmişti.

- Askeri eğitim almadığını beyan etmiş

Amerikan Hükümeti tarafından San Francisco Bölge Mahkemesine sunulan suç duyurusunda, geçen sonbaharda California Davis Üniversitesinde biyoloji alanında araştırma yapmak için J-1 türü vizeye başvuran Çin uyruklu kadın araştırmacının, daha önce hiç askeri eğitim almadığı ve Çin Komünist Partisi üyesi olmadığını söylediği kaydedilmişti.

FBI görevlilerinin ise Tang Juan'ın internette askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını bulduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray tarafından, 29 Mayıs'ta, askeri eğitim içeren üniversitelerden mezun olan Çinli öğrencilerin Amerika'ya girişini engelleyen bir Başkanlık Kararnamesi yürürlüğe sokulmuştu.

Tang'ın San Francisco Başkonsolosluğu'nda tutuklanması, Amerikan yetkililerinin, casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı suçlamaları ile, Houston'daki Çin Başkonsolosluğu'nun kapatılması emrinin ardından geldi.

Houston'daki diplomatik misyonun kapatılmasını, ''siyasi provakasyon'' olarak niteleyen ve casusluk suçlamalarının da bir iftira olduğunu dile getiren Çin'in de misilleme olarak, Chengdu'daki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı dünya basınında yer almıştı.