DSÖ: Aşı için en az bir yıl var

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 553 bini, ölümler ise 633 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.
ABD:
Ülkede ölümler son 24 saatte bin 217 artarak 147 bin 071'e yükseldi. Yeni vakalar 71 bin 967 oldu. ABD Başkan Donald Trump ise okulların açılması konusundaki ısrarını sürdürdü
UNICEF:
40 milyon çocuk, okul öncesi eğitimden mahrum kaldı.
BREZILYA:
67 bin yeni vaka.
ÇIN:
22 yeni vaka var. 18'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde.
BELÇIKA:
Geçen hafta vaka artışı yüzde 91 arttı.
İSPANYA:
Bulaşma oranı yine 1.3'e yükseldi.
AVUSTRALYA:
Victoria eyaletindeki virüs kümesi yayılmama devam ediyor. 406 yeni vaka daha var.
HINDISTAN:
Toplam vakalar 1.2 milyonu aştı. Bin 129 kişi daha öldü.
GÜNEY AFRIKA:
Günlük ölümler 572 ile en yüksek rakam oldu.
RUSYA:
Koronavirüs salgınında ülkede bir ilk yaşandı. 2 ay önce Kovid kapıp iyileşen bir sağlık görevlisi yeniden virüs kaptı.Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaştı.
KANADA:
Peçe takan kadınlara maske muafiyeti getirildi.
MEKSIKA:
790 can kaybı daha.
AFRIKA:
Son 24 saatte 687 ölüm.
GÜNEY KORE:
Vaka artışı dikkat çekiyor. 59 yeni vaka. Son 18 günün en yüksek vaka sayısı.