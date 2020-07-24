DSÖ: Aşı için en az bir yıl var

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 553 bini, ölümler ise 633 bini aştı.Dünya Sağlık Örgütü: DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan, aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.Ülkede ölümler son 24 saatte bin 217 artarak 147 bin 071'e yükseldi. Yeni vakalar 71 bin 967 oldu. ABD Başkan Donald Trump ise okulların açılması konusundaki ısrarını sürdürdü40 milyon çocuk, okul öncesi eğitimden mahrum kaldı.67 bin yeni vaka.22 yeni vaka var. 18'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde.Geçen hafta vaka artışı yüzde 91 arttı.Bulaşma oranı yine 1.3'e yükseldi.Victoria eyaletindeki virüs kümesi yayılmama devam ediyor. 406 yeni vaka daha var.Toplam vakalar 1.2 milyonu aştı. Bin 129 kişi daha öldü.Günlük ölümler 572 ile en yüksek rakam oldu.Koronavirüs salgınında ülkede bir ilk yaşandı. 2 ay önce Kovid kapıp iyileşen bir sağlık görevlisi yeniden virüs kaptı.Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaştı.Peçe takan kadınlara maske muafiyeti getirildi.790 can kaybı daha.Son 24 saatte 687 ölüm.Vaka artışı dikkat çekiyor. 59 yeni vaka. Son 18 günün en yüksek vaka sayısı.