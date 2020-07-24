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Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime yeniden ara verildi

Cumhuriyeti kabinesi, yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle okullarda eğitime yeniden ara verilmesi kararı aldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:11 ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime yeniden ara verildi

Güney Afrika Cumhuriyeti kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle okullarda eğitime yeniden ara verilmesi kararı aldı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, okulların 27 Temmuz-24 Ağustos tarihlerinde kapalı olacağını açıkladı.

Ramaphosa, "Çeşitli uzman ve paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası kabine, gelecek 4 hafta boyunca okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemlerinin esnetilmesi adımları kapsamında haziran ayında okullar eğitime yeniden başlamıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçerken ölü sayısı 10 bine yaklaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime yeniden ara verildi
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