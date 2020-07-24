Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?

Son dakika: Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: 'a söyleyebiliyor mu?

Son dakika: 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in paylaşımına yanıt verdi. Pence, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, ABD Ayasofya'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 16:59 Son Güncelleme: 24.7.2020 17:13 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?

'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Ayasofya Kebir Camii'nin tüm dinlere açık olacağını ve içerisindeki mozaiklerin korunacağını belirterek, Yunan Ortodoks Kilisesinin Osmanlı mirasları için aynı şeyi söyleyip söylemeyeceğini sordu.

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?

Pence'in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından "'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması" mesajının ardından, Büyükelçi Kılıç'tan yanıt geldi.

Pence'in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, "Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıç ayrıca, Pence'e "Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi 'daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?

PENCE'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Pence söz konusu Twitter paylaşımında, "Başpiskopos Elpidophoros'a da söylediğim gibi, 'nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması çağrısında Yunan Ortodoks Kilisesinin yanında durmaktadır." ifadesini kullandı.

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?

Hem yurt içi hem de yurt dışında dini özgürlüklerin korunmasının 'nin dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Pence, ABD'deki 1,5 milyon Yunan Ortodoks Kilisesi üyesinin yaptığı işlere de değer verdiklerinin altını çizdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in skandal paylaşımına sert tepki: Yunanistan'a söyleyebiliyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA