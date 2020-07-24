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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

haberler: ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

haberi: 'nde sular ısınıyor. 'nin 800 metre uzaklıktaki Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için NAVTEX ilan etmesi sonrası panikledi. Kararın ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros acilen ülkesine döndü. Yunan basınında konu geniş yer tutarken, hazırlıklar başladı. Yunanistan, Türkiye'nin araştırma yapmasını engellemek için 2 plan üzerinde duruyor. Öte yandan basında yer alan habere göre; tüm savaş gemileri hazırlandı. , Kaş açıklarında yola çıkmayı bekliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:43 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

, 'ndeki Meis Adası açıklarında sismik araştırma yapmak için yola çıkacak. Kaş civarında bekleyen Oruç Reis gelecek talimatı bekliyor. , Oruç Reis'in araştırmasını güvenli bir şekilde yapabilmesi için NAVTEX ilan etti. Bu kararın ardından ne yapacağını şaşırdı. Genelkurmay Başkanı Floros acilen ülkesine dönerken, orduda tüm izinler iptal edildi. Savaş düzenine geçen Yunanistan, tüm savaş gemilerini de bir araya topladı. Yunan basınında konuya ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

MÜHİMMAT SEVK ETMİŞLER
İzinleri iptal edilen Meriç (Evros), Kuzey Ege ve Güney Ege'deki askeri birliklerin teyakkuzda olduğu ve birçok birimin mühimmat yüklemesi yaptığı dile getirildi. Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlara hazır olmaları söylendi. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin 'in çalışmasına göre 2 Ağustos'a kadar alarm seviyesinde kalacağı öğrenildi.

Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

MUHALİFLERLE GÖRÜŞTÜ
Yunan donanması birlikleri önceki günden beri 'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Donanmanın yüzde 85'i burada yerini aldı. Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ile olan gerginliğin ardından muhalefet partilerini liderleriyle toplantı düzenledi.

Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

YUNAN BASINI 2 SENARYOYU YAZDI

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan yetkililere göre, yeni durum karşısında olası senaryolar incelenirken "ilk tepkinin, Türk araştırma gemisinin Antalya'dan hareket ettiğinde gösterilmesi gerektiği" sonucuna varıldı. Gazete, Yunan Genelkurmayı'nın önünde iki ana senaryo bulunduğunu belirterek, şunları öne sürdü:

Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...

1'İNCİ SENARYO: , refakatinde Türk savaş gemileri olmadan ve sadece yardımcı gemilerle araştırma yapacağı bölgeye giderse, Yunan savaş gemileri, gerginliği tırmandırmadan belirli bir mesafede bekleyecek. Gerekli görüldüğünde de bir Yunan fırkateyni yaklaşarak, Türk araştırma gemisini bölgeyi terk etmesi için uyaracak.

2'NCİ SENARYO: Oruç Reis, Türk savaş gemilerinin refakatinde gider ve deniz tabanına kablo sarkıtırsa, bölgeye bir değil, çok sayıda Yunan savaş gemisi girecek. Yunan gemileri 'yüzer bir duvar' oluşturacak şekilde dizilecek ve yine Oruç Reis'in uzaklaşması istenecek.

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Son dakika haberler: Yunanistan ne yapacağını şaşırdı! Savaş gemilerini hazırladılar, planları ortaya çıktı...
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