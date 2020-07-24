Tahran'dan İran'a ait yolcu uçağını Suriye hava sahasında "taciz eden" ABD'ye tepki!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran- Beyrut seferini yapan İran'ın Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye hava sahasında savaş uçağıyla önleme yapan ABD yönetiminin bir felakete yol açmadan önce durdurulmasını istedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın Suriye hava sahasında yaşandığına dikkati çekerek, "ABD, bir başka devletin topraklarını hukuksuzca işgal ediyor ve işgalci kuvvetlerini koruma bahanesiyle tarifeli sivil bir uçağı taciz ederek masum sivil yolcuların güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerini paylaştı.

ABD'yi "hukuksuzca" hareket etmekle suçlayan Zarif, "Hukuku çiğneyenler bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi de ABD tarafından olayla ilgili yapılan açıklamanın geçerli ve ikna edici olmadığını söyledi.

Olayı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyacaklarını belirten Cüneydi, "Üçüncü bir ülkenin topraklarında bir yolcu uçağının taciz edilmesi, havacılık güvenliğinin ve sivil uçakların özgürlük ilkesinin açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran, dün gece Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurmuştu. Savaş uçaklarının tehlikeli şekilde yolcu uçağına yaklaşması üzerine pilotun aniden manevra yaptığı ve bu esnada bazı yolcuların yaralandığı belirtilmişti.

Olay sırasında düşme tehlikesi geçiren uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na acil iniş yaptığı aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

Olayla ilgili ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) sabaha karşı yapılan açıklamada ise yolcu uçağının taciz edildiğine ilişkin suçlamalar reddedilerek, "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadelerine yer verilmişti.