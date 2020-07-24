Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi

Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi

Tunus Cami İmamları Derneği Başkanı Salim el-Adali, Müslümanların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına sevindiğini ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 23:10 ABONE OL
Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi

Adali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un farklı bölgelerindeki imamların derneği olarak, köklü bir İslami geçmişe sahip Ayasofya'nın mahkeme kararıyla yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Müslümanlar nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Adali, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğini, bugün ise aynı tarihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrarlandığını söyledi.

Adali, Ayasofya'da 86 yıl sonra yeniden namaz kılınmasının büyük bir tarihi olay olduğuna işaret ederek, "Ayasofya'da bugün kılınan cuma namazı dünyanın doğusundaki ve batısındaki Müslümanları sevindirdi. Ayrıca dürüst gayrimüslimler de sevindi." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus Cami İmamları Derneği: Ayasofya'daki cuma namazı Müslümanları sevindirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA