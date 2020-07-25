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Arkadaşına 28 yıl önce verdiği sözü unutmadı

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Arkadaşına 28 yıl önce verdiği sözü unutmadı
ABD'DE yaşayan iki arkadaş gerçek dostluğun ne demek olduğunu gösterdi. Wisconsin eyaletinde yaşayan Thomas Cook ve yakın arkadaşı Joseph Feeney, 1992'de her hafta loto oynamak ve çıkan ikramiyeyi bölüşmek için anlaştı. Aradan geçen 28 yıl sonra Cook'a lotodan 22 milyon dolarlık ikramiye çıktı. Cook, Feeney'i arayarak ikramiyeyi paylaşmak istediğini söyledi. Eşleriyle birlikte Wisconsin loto kurumuna giden iki arkadaş, ikramiye çekini birlikte aldı. Parayı harcamak için plan yapmadıklarını söyleyen ikili, aileleriyle daha fazla zaman geçirmek istediklerini söyledi. DIŞ HABERLER
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Arkadaşına 28 yıl önce verdiği sözü unutmadı
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