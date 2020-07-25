İyileşenlerin sayısı 9.6 milyonu aştı

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 9 bin 600'ü geçti. Ölenlerin sayısı 640 bini, vaka sayısı da 15 bin 800'ü aştı.ABD: Ölenlerin sayısı bin 164 artarak 148 bin 202'ye yükseldi. 69 bin 443 yeni vaka artışı var.Filistin: İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planları nedeniyle Gazze'de mahsur kalan ağır hastalar yaşam mücadelesi veriyor.Brezilya: Bin 317 ölüm daha.Malezya: Yurtdışından gelenler için karantina geri döndü.Hindistan: 755 ölüm daha kaydedildi.Meksika: 790 can kaybı daha yaşandı.Kanada: Son 5 aydaki 561 uçak seferinde Kovid saptandı.İngiltere: Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu oldu.Rusya: 5 bin 848 yeni vaka, 147 kayıp daha.Avusturya ve Çekya: Yeniden maske kullanma zorunluluğu getirildi.