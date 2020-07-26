Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bağdat'ta askeri üste patlama

'ta askeri üste patlama

’ın başkenti ’ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 19:53 ABONE OL
Bağdat'ta askeri üste patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü'nde patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat'ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağdat'ta askeri üste patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA