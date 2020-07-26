Dünyada Ayasofya yankıları sürüyor: Türkiye’nin gücünün göstergesi

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Ayasofya'nın ibadete açılması dünya basınında birinci sırada kalmaya devam etti. Birçok ülkede ise Türkiye'nin aldığı karar memnuniyetle karşılandı. Arap akademisyen, yazar, gazeteci ve aktivistler, memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu.







ÜMMETİN UYANIŞI OLACAK

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün yayınladığı mesajında Ayasofya kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye'yi kutladı,

Katar Üniversitesi'nden Mahcub Zuveyri "Türkiye, tarihini yeniden geri getirerek bir tarih yazıyor" yorumunda bulundu.

Kuveytli yazar Nasır el-Usaymi "Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Ayasofya tarihtir. Ve belki ibadete açılması ümmetin uyanışı ve kurtuluşuna vesile olacaktır. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıl" ifadelerini kullandı.







İSLAM İÇİN GURUR VERİCİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı aktivist Hamed eş-Şemsi, "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasına bazı BAE'li hesaplardan yapılan öfkeli paylaşımları anlamıyorum. Hindistan'ın Babri Mescidi'ni bir tapınağına dönüştürmesine aldırmıyorlar. Olayları hükümetlerinin duruşlarından bağımsız değerlendirmekten acizler" dedi.

Yemenliler gurur duyduklarını söyledi.

Ürdünlüler, açılış, Türkiye'nin tüm zorluklara meydan okuyan gücünü yansıttığını belirterek, tebrik etti.

Filistin Alimler Birliği kararın İslam dünyası için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.







BATI MEDYASI: 350 BİN KİŞİ AYASOFYA'DAYDI

Dünya basınındaki haberlerde Ayasofya'da Cuma namazına 350 bin kişinin katılımı ile başlayan coşkunun hala sürdüğüne dair detaylara yer verildi.

Fransa basını: Erdoğan, Ayafosya'da İslami milliyetçiliğin bayrağını kaldırdı.

İngiliz Daily Mail: 86 yıl sonra önceki gün ilk kez Cuma namazının kılındığı Ayasofya'nın açılışına yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gençlik rüyası' olarak ifade edilen açılışa birçok kentten gelen binlerce Müslümanın Ayasofya'ya akın ettiği kaydedildi.

Guardian: 350 bin kişi Ayasofya'ya akın etti. Haberde ayrıca Türkiye'de yaşayan Malili öğrenci Abdulazim Gassama'nın "Afrikalı Müslümanlar Ayasofya'yı biliyor. İslam için çok önemli bir gelişme" sözlerine de yer verildi.







ERDOĞAN GURURUN ADRESİ

Ayasofya'da yaklaşık 90 yıl sonra kılınan namazı Avrupa televizyonlarının yanı sıra Asya'dan da çok sayıda kanal canlı yayınladı.

Katar'daki gazeteler kılınan ilk cuma namazını "Tarihi gün" olarak niteledi. Al-sharq gazetesi başlıklarından birini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer" açıklamasına ayırdı.

Japon basınındaki haberlerde Ayasofya'nın camiye döndürülmesi, Erdoğan'ın ilk cuma namazına katılması ve cami dönüşümündeki iç reforma değinildi.

Pakistan - Malezya gibi ülkelerde Ayasofya'nın açılışı uzun süren canlı yayınlarda izleyicilere aktarıldı.

Faslılar, açılışı sevinçle karşılayarak, kılınan ilk cuma namazını yakından canlı yayınlarla takip etti. Faslı aktivist İbrahim Mücahid ise "Erdoğan gururun adresi" paylaşımını yaptı.

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