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'da ünlü 'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti

'da 15. yüzyıla ait tarihi 'ni yakan zanlı suçunu itiraf etti. İçeride 3 ayrı noktada ateş yakan zanlının avukatı müvekkilinin yaptığından çok pişman olduğunu ve kendisi için bu yangını çıkarmanın bir huzura erme yolu olduğunu ifade etti. Bu kadar büyük çapta bir yangın çıkaracağını beklemeyen zanlı "pişmanım" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 13:18 Son Güncelleme: 26.7.2020 13:23 ABONE OL
Fransa'da ünlü Saint Pierre Katedrali'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti

'da Saint Pierre Katedralii'nde çıkan yangının faili, suçunu itiraf ederek "Pişmanım" dedi.
Nantes kentinde 15. yüzyıla ait tarihi 'nde 18 Temmuz'da çıkan yangının faili suçunu itiraf etti. Katedralde gönüllü olduğu ve o gece katedralin kapılarını kapatmakla sorumlu olduğu öğrenilen kişi, içeride üç ayrı noktada ateş yaktığını ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Gönüllünün katedrali "yakarak zarar verme ve yıkma" suçuyla tutuklandığı öğrenildi.

Fransa'da ünlü Saint Pierre Katedrali'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti

HUZURA ERME YOLU...

Zanlının avukatı Quentin Chabert yaptığı açıklamada, "Müvekkilim adaletle işbirliği yaptı. Yaptığından çok pişman ve kendisi için bu yangını çıkarmanın bir huzura erme yolu olduğunu ifade ediyor. Bugün içini pişmanlık kemiriyor, bu kadar büyük çapta bir olay beklemiyordu" diye konuştu.

Fransa'da ünlü Saint Pierre Katedrali'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti

3 AYRI YERDE ATEŞ YAKTI

Nantes Savcısı Pierre Sennes'in açıklamasına göre gece katedrali kapatmakla görevli gönüllünün ilk ateşi büyük orgun üzerinde, ikincisini küçük orgun üzerinde, sonuncusunu da elektrik panelinde çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının itirafı sonrası tutuklanıp cezaevine götürüldüğü açıklandı.

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Fransa'da ünlü Saint Pierre Katedrali'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti
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