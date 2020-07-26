Fransa'da ünlü Saint Pierre Katedrali'ni yaktı! Suçunu böyle itiraf etti

HUZURA ERME YOLU...

Zanlının avukatı Quentin Chabert yaptığı açıklamada, "Müvekkilim adaletle işbirliği yaptı. Yaptığından çok pişman ve kendisi için bu yangını çıkarmanın bir huzura erme yolu olduğunu ifade ediyor. Bugün içini pişmanlık kemiriyor, bu kadar büyük çapta bir olay beklemiyordu" diye konuştu.