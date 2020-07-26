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, yeni tablosunun açılışına internetten görüntülü katıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kendi portresinin yer aldığı yağlı boya tablosunun açılışına internet üzerinden görüntülü katıldı. Tabloyu beğenen Kraliçe, şaka yaparak resimdeki fincanda neden çay olmadığını sordu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 14:40 ABONE OL
Kraliçe Elizabeth, yeni tablosunun açılışına internetten görüntülü katıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kendi portresinin yer aldığı yağlı boya tablosunun açılışına internet üzerinden görüntülü katıldı. Tabloyu beğenen Kraliçe, şaka yaparak resimdeki fincanda neden çay olmadığını sordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, diplomasiye katkılarından dolayı Kraliçe Elizabeth'in yağlı boya tablosunu yaptırdı. Tablonun açılışına internet üzerinden görüntülü katılan Kraliçe Elizabeth, espri yaparak resimdeki fincanda neden çay olmadığını sordu.

Resmi yapan Miriam Escofet yağlı boya tablo için, Kraliçe Elizabeth ile iki defa görüştü. Bu görüşmeler sırasında tablonun eskiz çalışmalarını hazırlayan Escofet, "Çok olumlu tepki gösterdi. Gülümsüyordu, (tablonun) ne kadar süreceğini ve başka projelerim olup olmadığını sordu" dedi.

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Kraliçe Elizabeth, yeni tablosunun açılışına internetten görüntülü katıldı
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