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Hükümeti harekete geçti! ajanı Levy'nin ziyaretine soruşturma!

hükümeti, ajanı ola Fransız yazar Levy'nin Cumartesi günü Libya’yı habersiz ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 15:04 Son Güncelleme: 26.7.2020 15:18 ABONE OL
Libya Hükümeti harekete geçti! Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyaretine soruşturma!

Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Cumartesi günü Libya'yı habersiz ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TÜM DETAYLAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Başkanlık Konseyi İletişim Ofisi, Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Libya'yı ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

Libya hükümeti, Fransız yazar Bernard Levy'nin Misrata'ya özel bir jetle gelmesi ve gizemli ziyaretine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Libya hükümeti, ziyarete ilişkin Libyalıların öfkeli olduğunu ve bundan sorumlu kişilerin bulunacağını belirtti.
Fransız yazar Bernard Henri Levy'nin İsrail ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

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Libya Hükümeti harekete geçti! Mossad ajanı Bernard Levy'nin ziyaretine soruşturma!
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