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kıyılarında 24 mültecinin boğulduğu iddia edildi

'nın Langkawi adası kıyılarında, ülkeye deniz yoluyla ulaşmaya çalışan 24 mültecinin boğularak can verdiği öne sürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:38 ABONE OL
Malezya kıyılarında 24 mültecinin boğulduğu iddia edildi

Langkawi Deniz Kurtarma Birimi Koordinatör Yardımcısı Amiral Mohd Zawawi Abdullah, dün akşam yerel saatle 22.30'da Arakanlı olduğu düşünülen bir grup mülteciyi taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye kurtarma botları sevk edildiğini açıkladı.

Olayın, adanın 201 kilometre batısında meydana geldiğini belirten Amiral Mohd Zawawi, "24 mültecinin boğulduğundan endişeleniyoruz." dedi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, kazaya ilişkin kesin raporun çalışmalar bittikten sonra açıklanacağını ifade etti.

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Malezya kıyılarında 24 mültecinin boğulduğu iddia edildi
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