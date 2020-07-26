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Son dakika haberi: 'de ilk vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik"

'de ilk Covid-19 vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi. ; Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının son dakika haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi şüphesiyle gözlem altına alındı. Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik" açıklamalarında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 09:06 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik

'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde meydana geldiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik

KİM JONG UN'DAN AÇIKLAMA!

lideri Kim Jong Un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik." dedi.

Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik

Durum tespiti sonrası Kaesong'un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik

Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.

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Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik"
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