Son dakika haberi: Kuzey Kore'de ilk coronavirüs vakası şüphesi! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan açıklama! "Anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik"

KİM JONG UN'DAN AÇIKLAMA!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik." dedi.