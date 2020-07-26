Suudi Arabistan’dan gelen 100 milyon dolarlık ‘hediye’

İspanya'da şu anki Kral Felipe'nin babası ve eski kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk skandalları gündemden düşmüyor. Kovid-19 nedeniyle zor günler yaşayan ülkedeki basının günlerdir ana gündem maddesi ise 2014'te tahtan feragat eden eski Kral Juan Carlos hakkında yürütülen soruşturma var. Soruşturmanın odağında ise 2008'de dönemin Suudi Arabistan kralı tarafından Juan Carlos'a 'hediye edilen' 100 milyon dolar var. Savcı bu ödemenin Medine ile Mekke arasındaki yaklaşık 7 milyar euroluk yüksek hızlı tren ihalesinin bir İspanyol konsorsiyumuna verilmesiyle ilintili olup olmadığını araştırıyor. Mevcut Kral Felipe ise babası hakkındaki soruşturmalardan kendisini uzak tuttuğunu açıkladı.