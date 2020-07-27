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'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen aşısının denemelerine başladı

merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 21:37 ABONE OL
ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının denemelerine başladı

Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının denemelerine başladı

'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının denemelerine başladı

Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.

ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının denemelerine başladı

İlk aşamada 45 genç yetişkin üzerinde denenen aşının son aşamasına risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar da dahil ediliyor.

Söz konusu denemeler, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma niteliğinde.

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ABD'li ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının denemelerine başladı
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