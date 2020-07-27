Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı! Azerbaycan ve Türkiye’den ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapılacak.

ZIRHLI ARAÇLAR, TOPÇU BİRLİKLERİ, ASKERİ UÇAKLAR...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan'da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak. Tatbikatlar 1-5 Ağustos'ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenlenecek.

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